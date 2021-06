tmw Ascoli, Pulcinelli su Sabiri: "Sono convinto che andrà a giocare in Serie A"

Al termine dell'incontro con l'Inter il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato anche del futuro di Abdelhamid Sabiri, fantasista messosi in luce nell'ultima stagione e al centro di numerose voci di mercato: "Diversi club di A lo vogliono, probabile vada via, ma spero e sono convinto che andrà a giocare in A. - spiega Pulcinelli parlando poi anche del futuro direttore sportivo - Non sappiamo ancora, abbiamo quattro nomi in lista e stiamo in queste ore vagliando quello più idoneo"