tmw Brescia-Andrenacci, prove di rinnovo

Lorenzo Andrenacci e il Brescia, lavori in corso per il rinnovo. Contatti tra le parti per il prolungamento del contratto in scadenza. Nelle prossime settimane possibile accelerata per arrivare ad un punto di incontro. Il Brescia e Andrenacci lavorano per continuare insieme.