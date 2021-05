tmw Brescia, Clotet ha deciso. Non continuerà l’avventura con le Rondinelle

vedi letture

Pep Clotet non sarà l’allenatore del Brescia nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo, come raccolto da TMW, ha infatti deciso di non continuare l’avventura con il club lombardo dopo gli incontri dei giorni scorsi con il nuovo direttore sportivo Gemmi e col presidente Cellino, con cui aveva parlato nella giornata di ieri senza però trovar un accordo per proseguire l’avventura in Serie B dopo l’ottimo cammino di questa stagione. Un addio amichevole, visti anche i rapporti fra le parti, dovuto alla diversa visione del futuro fra Clotet e Cellino. Il primo infatti aveva chiesto garanzie per il progetto da portare avanti nella prossima stagione, che però non sono arrivate. Inoltre l’addio di Giorgio Perinetti, con cui il tecnico aveva lavorato bene, ha aumentato i dubbi dello spagnolo. Anche i possibili cambiamenti nello staff tecnico e il possibile addio di alcuni giocatori ritenuti importanti dal tecnico hanno portato alla separazione. Ora Gemmi dovrà quindi andare alla ricerca di un nuovo tecnico che possa sostituire lo spagnolo.