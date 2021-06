tmw Chievo, piace Marino della Lazio. Sul 2001 ci sono Alessandria e tre club di C

Dopo l’avventura nella Primavera della Lazio per Andrea Marino si prospetta lo sbarco nel calcio dei Pro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrocampista classe 2001 è finito nel mirino sia di due club di Serie B come Chievo Verona e la neo promossa Alessandria, ma anche di Serie C come Carpi, Cesena e Juve Stabia.