Ufficiale Trapani, fatta per gli arrivi del 2001 Marino e per l'ex Taranto Alfredo Bifulco

vedi letture

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Andrea Marino. Centrocampista classe 2001, arriva da svincolato. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Foggia in Serie C collezionando 22 presenze stagionali e siglando una rete. Marino cresce nel settore giovanile della Salernitana; la prima esperienza tra i grandi risale nella stagione 2019/20 quando indossa la casacca del Rieti. A metà della medesima annata passa alla Lazio dove milita con la formazione Primavera. In biancoceleste è anche nella stagione 2020/21. Successivamente, in prestito dalla Lazio passa al Piacenza nel girone A di Serie C con il Piacenza. Nel 2022/23, dopo un’altra breve parentesi in biancoceleste in Primavera 2, va alla Fidelis Andria.

La società FC Trapani 1905 comunica anche l’arrivo in maglia granata di Alfredo Bifulco. Si tratta di un attaccante esterno nato nel 1997. Bifulco arriva a titolo definitivo dopo la risoluzione con il Taranto dove ha militato nelle ultime due stagioni sportive nel girone C di Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, negli anni ha vestito le maglie di Carpi, Pro Vercelli, Ternana, Juve Stabia e Padova. In Serie C e Serie B vanta 250 presenze.