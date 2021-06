tmw Como, si tratta ancora per il rinnovo di Gatto. Cessione improbabile

C'è incertezza in casa Como sul futuro di Massimiliano Gatto. L'esterno 25enne è stato un elemento fondamentale per la promozione in B coi suoi 13 gol, segnati giocando ala o trequartista. Il suo contratto scade nel 2022 e la società lombarda ci punta forte. Il giocatore si è quindi visto recapitare un'offerta di prolungamento fino al 2023 con ingaggio ritoccato verso l'alto, ma l'accordo ancora non c'è. Si tratta, con la consapevolezza che le altre squadre eventualmente interessate dovrebbero pagare moneta al Como che non vuole cederlo. Un'offerta monstre per il cartellino è improbabile in questo mercato povero, quindi o le due parti decideranno di prolungare il rapporto oppure c'è la possibilità che Gatto resti al Como la prossima stagione, si giochi le sue carte in Serie B e vada poi altrove a fine contratto.