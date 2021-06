tmw Cremonese, Coccolo verso la permanenza. Potrebbe essere acquistato a titolo definitivo

Il futuro di Luca Coccolo potrebbe essere ancora alla Cremonese, ma non più in prestito come nella seconda parte della passata stagione. La società grigiorossa ha intenzione di trattenere il centrale classe '98, che ha recuperato dall'infortunio che gli ha fatto saltare parte della scorsa stagione, e sarebbe al lavoro con l'entourage del ragazzo e la Juventus per trovare un accordo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore potrebbe trasferirsi a titolo definitivo nel club lombardo.