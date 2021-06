tmw Cuoghi: "Spero che Buffon vada al Parma. Ha voglia e passione, ha fatto la storia"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Stefano Cuoghi ha parlato anche dell'ipotesi Buffon-Parma. Da ex gialloblù ha detto: "Ha voglia di giocare indipendentemente dalla categoria. Ho letto che potrebbe fare un biennale con la speranza di giocare in serie A. E' una persona seria, che non va in campo solo per lo stipendio ma ha passione e voglia. Spero possa andare al Parma, ne sono tifoso e lui ha fatto la storia del club gialloblù. Il nuovo tecnico Maresca? Ha fatto bene nelle giovanili del City però il nostro calcio e la B sono diversi, peraltro sarà alla guida di una squadra che deve risalire. Sicuramente nel suo curriculum c'è la vittoria del campionato con il City Under23 però poi bisogna vederlo sul campo".