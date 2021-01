tmw Empoli, incontro per Sabelli: la situazione

L’Empoli ci prova per Stefano Sabelli. Oggi c’è stato un incontro con l’entourage del giocatore richiesto anche dal Cagliari. L’Empoli attende le evoluzioni ed è in piena corsa per il terzino del Brescia. Sviluppi in un senso o nell’altro la prossima settimana. Cagliari alla finestra con un’offerta al calciatore per due anni e mezzo, l’Empoli comunque ci prova per Sabelli.