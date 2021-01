tmw Frosinone, oggi si chiude per Millico. E spunta l’idea Iemmello

Frosinone al lavoro sul mercato. In serata si chiuderà per Millico dal Torino in prestito. Ma le mosse in attacco potrebbero non finire qui. Una volta definita la situazione Ardemagni, potrebbe arrivare un altro attaccante di spessore. Occhi puntati su Pietro Iemmello attualmente al Las Palmas e di proprietà del Benevento. Lavori in corso a Frosinone. Millico è in arrivo. E Iemmello potrebbe essere più di un’idea...