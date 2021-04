tmw Il Venezia guarda al futuro: forcing per il '99 Heymans del Waasland-Beveren. I dettagli

In piena lotta per i play-off ma già con uno sguardo al futuro. Il Venezia sta per definire un colpo importante, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com. Si tratta del trequartista, centrocampista offensivo abile anche da esterno destro e seconda punta, Daan Heymans. Classe 1999, gioca al Waasland-Beveren in Belgio, dove è arrivato nel 2018: in pianta stabile in rosa da due anni, è un perno della squadra belga tanto da aver giocato 30 gare con 8 reti e 4 assist. Ventuno anni, era in scadenza e si appresta a trovare l'accordo con la società lagunare.