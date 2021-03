tmw Lucchese, l'anno top di Bianchi: "Vengo da un club top come il Genoa e volevo dimostrarlo"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante della Lucchese Flavio Junior Bianchi ha parlato anche in generale dell'anno della pantera rossonera e del suo approccio con il calcio professionistico: "Oltre al tempo di adattamento, c'è stato il Covid, il cambio in panchina... è stato un anno particolare, e per il virus continua a esserlo, perché è subdolo e ti lascia strascichi importanti a livello fisico, respiratorio, muscolare: noi continuiamo a tenere le mascherine anche nello spogliatoio, la vita è ormai limitata perché dobbiamo prestare massima attenzione anche ai contatti con i familiari. Sapevo che questo avrebbe inciso, ma io vengo da un club importante e volevo dimostrarlo, quindi ho cercato di concentrarmi solo sulle miei intenzioni: poi non potevo far previsioni, ma per ora sta andando. Manca il tassello salvezza".