tmw Monza, ritorno di fiamma per Romulo. Cosenza alla finestra

Un’idea che torna di moda dopo i contatti estivi. L’ex Brescia e Lazio, Romulo, attualmente svincolato, torna nei pensieri del Monza. Il centrocampista e un’idea a cui il club di Silvio Berlusconi lavorava già in estate. Ora può tornare in auge. Al giocatore pensa anche il Cosenza, è un nome al vaglio dei calabresi. Possibile ritorno in pista per Romulo, il Monza potrebbe riprovarci. E il Cosenza ci prova.