tmw Monza, sirene dall'est per Fossati: ci sono Hajduk Spalato e Gorica sul centrocampista

Non c’è solo il Cluj sulle tracce di Marco Fossati, centrocampista classe ‘92 in uscita dal Monza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione altri due club stranieri avrebbero infatti messo nel mirino il calciatore per rinforzare i rispettivi reparti mediani: si tratta dell’Hajduk Spalato in Croazia e del ND Gorica in Slovenia.