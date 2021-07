tmw Pisa, il Bari bussa alla porta per Belli. Berra come contropartita

vedi letture

Il nuovo ciclo del Bari potrebbe ripartire da un difensore di lunga esperienza come Francesco Belli, classe '94 attualmente al Pisa. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la società pugliese ha messo sul piatto della bilancia un pari ruolo, il classe '95 Filippo Berra: l'ipotesi più accreditata, qualora andasse in porto la trattativa, è quella dello scambio.