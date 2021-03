tmw Pomini: "A Venezia posso esprimermi come calciatore e come uomo: spero nel rinnovo"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il portiere del Venezia Alberto Pomini ha parlato anche del suo futuro: "Tornare in campo è stato bello, ma sono molto dispiaciuto per Lezzerini, che stimo tantissimo: quando si è infortunato non ho mai pensato che era arrivata la mia occasione, è stato molto di più il rammarico per lui. Quando sono arrivato a Venezia sapevo che avrei fatto il secondo, ma mi sono messo a disposizione, accettando serenamente le scelte: a 40 anni ho la maturità per farlo, so quando devo spingere sull'acceleratore e quando mi devo fermare. Ora è il momento di spingere, e sono qui per dimostrarlo, qualche soddisfazione me la voglio ancora togliere: finché fisico e testa me lo consentono vado avanti. Smettere? Assolutamente no. E' un po' il discorso che faccio per la squadra: sarebbe stupido accontentarsi ora e non puntare in alto. Nel mio caso sarebbe stupido dire basta. E sarei molto felice di rinnovare con il club, qua sto bene non solo calcisticamente ma anche umanamente, cosa di non poco conto, e riesco a esprimermi al meglio anche come persona: il campo è un più. Spero si possa davvero proseguire".