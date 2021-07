tmw Pucino: "Anni fa vicino al Parma: non ebbi coraggio, declinai per tenere la categoria"

Smentito ogni accordo con il Bari, nell'intervista rilasciata a TMW, il difensore ormai ex Ascoli Raffaele Pucino ha parlato di un retroscena di mercato che lo vide vicino al Parma in Serie C. Trattativa mai decollata: "In passato, avessi avuto coraggio, con un passo indietro ne avrei fatti due avanti ma ho avuto paura e preferii declinare l’offerta. Mi riferisco al Parma: mi chiamarono, ho deciso di tutelare la categoria. Qualora il Bari chiamasse prenderei in considerazione la proposta”.