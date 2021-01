tmw Salernitana, vicino l'arrivo di Durmisi per la fascia mancina

vedi letture

La Salernitana potrebbe pescare nuovamente in casa Lazio per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo dl club campano è Riza Durmisi, esterno mancino classe ‘94 che in biancoceleste non ha trovato spazio in questa stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com la società granata sarebbe prossima a chiudere il prestito del giocatore.