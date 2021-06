tmw Ternana, Tozzo non resterà in rossoverde. Si cerca la sistemazione migliore per il portiere

Reduce da una buona annata con la maglia del Mantova in Serie C, il portiere Andrea Tozzo si prepara a tornare alla Ternana per fine prestito. Il classe ‘92 ha infatti un altro anno di contratto con il club umbro dove però non è destinato a restare visto il grande affollamento fra i pali e la ricerca da parte delle Fere di un estremo difensore sul mercato. Reduce da 22 presenze con la maglia dei virgiliani, di cui ben sette con la porta inviolata, per Tozzo si profila quindi una nuova avventura lontano da Terni con il suo entourage che in questi giorni sta cercando la sistemazione migliore per il ragazzo nonostante un mercato ancora bloccato a causa del valzer non ancora concluso di allenatori e direttori sportivi che ha coinvolto anche la Serie C.