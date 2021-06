tmw Valzer dei ds: tutti vogliono Trinchera. Ci pensa anche il Lecce. E la Cremonese?

vedi letture

Cremonese, prima, poi Bari e Ascoli. Attorno al nome di Stefano Trinchera, ds in uscita da Cosenza, sono moltissime le società di Serie B e C che si sono mosse in queste settimane. L'ultima in ordine di tempo, secondo quanto raccolto da TMW, sarebbe il Lecce. L'idea sarebbe, infatti, quella di una coppia con Pantaleo Corvino, attuale plenipotenziario del club salentino.

Da capire, per il buon esito della stessa, se l'accordo trovato diverse settimane fa fra Trinchera e la Cremonese potrà avere ancora sviluppi o se si tratta di un'ipotesi oramai tramontata.