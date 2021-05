tmw Virtus Entella, si va verso la conferma di Volpe in panchina per la prossima stagione

Chiusa definitivamente la stagione di Serie B per la Virtus Entella è arrivato il momento di iniziare a gettare le basi sulle quali costruire la squadra che il prossimo anno affronterà il campionato di Lega Pro. Fondamenta che partono dalla scelta del tecnico che, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com vedono in pole position Gennaro Volpe. Il tecnico della Primavera, chiamato sulla panchina della prima squadra sul finire della stagione, dopo la fine della gestione Vivarini, sta vedendo in queste ore salire le proprie quotazioni circa una conferma per quella che sarebbe la sua prima avventura da allenatore in una squadra pro.