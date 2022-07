ufficiale Como, colpo Mancuso per l'attacco. Arriva in prestito dal Monza

Nuova avventura in Serie B per Leonardo Mancuso dopo i sei mesi con il Monza nella passata stagione conclusi con la promozione in Serie A. Come comunicato dal sito della Lega l'attaccante classe '92 si è trasferito al Como in prestito. Ora si attendono i comunicati dei due club per capire se è stato inserito o meno un diritto/obbligo di riscatto.