ufficiale Cosenza, Rigione rinnova. Il difensore prolunga fino al 2024

È con una nota ufficiale che il Cosenza comunica il rinnovo di Michele Rigione: il difensore ha prolungato fino al 2024.

Questo il comunicato:

"La Società Cosenza Calcio comunica che il calciatore Michele Rigione, nato a Napoli il 7 marzo 1991, ha firmato il rinnovo del contratto con prolungamento fino al 30 giugno 2024. Il difensore, giunto in rossoblù nella stagione scorsa, ha collezionato 43 presenze (tra Campionato, Coppa Italia e Play Out) e una rete in Serie B. La Società augura al calciatore di proseguire nel migliore dei modi l’avventura con la maglia rossoblù!".