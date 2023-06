ufficiale Modena, ecco il terzino Cotali: l'ex Frosinone ha firmato fino al '26 con opzione

vedi letture

Il Modena ha finalmente ufficializzato l'arrivo del terzino Matteo Cotali, svincolatosi dal Frosinone dopo la promozione della scorsa stagione. Un giocatore che da tempo era stato bloccato dagli emiliani che solo oggi hanno comunicato il suo arrivo alla corte di Bianco. Questa la nota:

"Terzino sinistro, classe 1997, Matteo Cotali arriva al Modena da svincolato, legandosi al club fino al 30 giugno 2026 (con opzione per il quarto anno).

Nato a Brescia, Cotali entra da giovanissimo nel vivaio dell’Inter, per passare poi a 18 anni al Cagliari in Primavera. Dopo un anno viene mandato in prestito in Serie D all’Olbia: in biancoazzurro resta per tre anni e ottiene la prima promozione della sua carriera (in Serie C), allenato dall’ex gialloblù Michele Mignani. Nel 2019 il Chievo Verona lo acquista dai sardi: è il momento di fare il salto in Serie B. In Veneto raccoglie 23 presenze e un assist. Nell’estate del 2021 il Chievo fallisce e il Frosinone decide di puntare sul calciator che, in terra ciociara, compie il definitivo salto di qualità, ritagliandosi sempre più spazio e trovando continuità: disputa due stagioni da protagonista (54 presenze e due assist), coronate dalla promozione nella massima serie, conquistata al termine dell’ultima annata.

Cotali è un terzino generoso e ordinato, al quale non manca la spinta offensiva. All’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Matteo Cotali il benvenuto nella famiglia gialloblù".