ufficiale Non solo Barillà. L'Alessandria annuncia anche l'arrivo di Ariaudo

vedi letture

Pochi minuti fa l'annuncio di Antonino Barillà, adesso quello di Lorenzo Ariaudo: attivissima sul mercato svincolati l'Alessandria, che ha regalato a mister Moreno Longo un doppio innesto.

Questo il comunicato per l'arrivo del difensore che, come Barillà, ha sottoscritto un contratto fino a giugno:

"Nuovo arrivo in difesa per i Grigi con l’ingaggio di Lorenzo Ariaudo, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022.

Ariaudo, 32 anni, 308 partite in carriera e 10 gol, cresciuto nel vivaio della Juventus, è stato protagonista con Moreno Longo della promozione del Frosinone in A nel 2017/18.

A lui va il benvenuto dell’Alessandria Calcio e di tutta la tifoseria Grigia".