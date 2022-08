ufficiale Parma, depositato il contratto del 17enne Diego Rossi. Arriva dal New York City FC

Nuovo acquisto per il Parma, che ha depositato ufficialmente in Lega Serie B il contratto di Diego Alexander Rossi, esterno destro portoricano con doppio passaporto statunitense di 17 anni che arriva a titolo definitivo dall'Academy del New York City FC. Da capire se il classe 2005 sarà subito dirottato in prima squadra o se, almeno inizialmente, sarà destinato alla formazione Primavera.