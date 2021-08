ufficiale Parma, l'attaccante Adorante ceduto in prestito all'ACR Messina

L'attaccante Andrea Adorante, classe 2000, è un nuovo giocatore dell'ACR Messina, club neopromosso in Serie C. Lo ha annunciato sui propri profili social la società peloritana. Il classe 2000 arriva dal Parma in prestito.