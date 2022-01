ufficiale Perugia, colpo a centrocampo. Preso D'Urso dal Cittadella

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al primo punto ottenuto dopo il 1 febbraio 2022, le prestazioni sportive del calciatore Christian D’Urso dalla società AS Cittadella. Il centrocampista, nato a Rieti il 26 luglio 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Roma partecipando tra l’altro alla Uefa Youth League con 18 presenze e 2 reti. Dalla stagione 2016/17 ad oggi quattro esperienze in Serie B con le maglie di Latina, Carpi, Ascoli e Cittadella, quest’ultima con 78 presenze e 7 reti. Nel mezzo un’esperienza in Serie A greca con l’Apollōn Smyrnīs".

Con questa nota il club umbro ha annunciato l'arrivo del duttile centrocampista che a fine stagione firmerà un contratto pluriennale con il Grifo.