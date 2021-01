ufficiale Reggina, addio anticipato con Peli. Il classe 2000 torna al Como

Lorenzo Peli saluta la Reggina, e torna al Como in prestito dall'Atalanta, suo club di appartenenza.

Prima arriva la nota della società calabrese, "la Reggina comunica che è stato definito l’accordo con il club Atalanta Bergamasca Calcio per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Lorenzo Peli", cui fa seguito quello dei lariani: "Lorenzo Peli torna al Como a titolo temporaneo dall’Atalanta. Lorenzo, classe 2000, ha già vestito la maglia del Como nella scorsa stagione, dove si era messo in luce per le sue qualità atletiche e tecniche collezionando 18 presenze e 4 assist e meritandosi la chiamata della Reggina in Serie B ad inizio di questa stagione".