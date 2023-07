ufficiale Reggina, Saladini passa la mano: è Manuele Ilari il nuovo proprietario del club

Nel bel mezzo della battaglia giudiziaria per l'ammissione alla prossima Serie B, che vedrà la prossima tappa al TAR dopo le prime due bocciature che hanno estromesso i calabresi dal campionato, arriva il passaggio di proprietà del club. Felice Saladini ha infatti ceduto il 100% del pacchetto azionario a Manuele Ilari. Di seguito la nota ufficiale:

"È stato ceduto a Manuele Ilari il 100% delle quote della Reggina 1914. L’accordo è stato sottoscritto oggi tra Ilari e le società che fanno capo a Felice Saladini e Angelo Ferraro, che insieme detenevano la totalità delle quote della società calcistica.

Felice Saladini ha dichiarato: “Abbiamo fatto la scelta migliore per il futuro del Club. Continueremo a lavorare affinché venga riconosciuta alla Reggina l’ammissione al prossimo campionato di serie B, un diritto che abbiamo ottenuto sul campo e anche con il rigoroso rispetto delle leggi dello Stato ”.

Manuele Ilari dichiara: “Ringrazio Saladini e Ferraro per l’opera di risanamento del Club che hanno portato avanti nell’ultimo anno. Prendo il testimone per proseguire il percorso di evoluzione e sviluppo di uno dei club più appassionanti del Sud Italia. Ringrazio anche Guild Capital Partners, con la quale continueremo a lavorare per un riassetto societario solido per il futuro della Reggina”.

Advisor legale dell’acquirente è stato l’avv. Gioacchino Amato. A breve sarà convocata una conferenza stampa di presentazione".