ufficiale Reggina, tutti i movimenti di mercato: 4 ingressi e 5 cessioni per gli amaranto

Quattro movimenti in entrata e cinque movimenti in uscita, per un totale di nove operazioni di mercato. Questo il bilancio della Reggina, al termine della sessione invernale 2022/2023.

Di seguito, il riepilogo completo:

ENTRATE

Nikita Contini (p, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, S.S.C. Napoli), Emanuele Terranova (d, titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, S.S.C. Bari), Warren Bondo (c, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, A.C. Monza), David Strelec (a, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, Spezia).

USCITE

Federico Ravaglia (p, risoluzione prestito, Bologna F.C.), Eduard Dutu (d, risoluzione prestito, A.C.F. Fiorentina), Federico Giraudo (d, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con diritto di riscatto, A.S. Cittadella),Vittorio Agostinelli (c, risoluzione prestito, A.C.F. Fiorentina), Federico Santander (a, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, Club Guaranì).