ufficiale Sampdoria, blindato il 2003 Malagrida. Nuovo accordo fino a giugno 2026

Nonostante non abbia ancora fatto il suo esordio con la prima squadra in questa stagione, Lorenzo Malagrida, centrocampista classe 2003, ha già convinto la Sampdoria delle proprie qualità. Tanto che, come si apprende da una nota appena diffusa dal club blucerchiato, il ragazzo di Pietra Ligure ha firmato il suo nuovo contratto che durerà fino al giugno 2026.

Malagrida (20) nel corso della passata stagione, oltre alle 17 presenze condite da tre gol e 4 assist, ha anche fatto le prime presenze con la squadra maggiore, collezionando 6 gettoni in Serie A e 1 un Coppa Italia.