Sampdoria, buone notizie per Gregucci e Foti: Malagrida ha lavorato con il gruppo
La Sampdoria si concentra sulla trasferta di domenica pomeriggio alla Spezia (ore 17.15). Dopo una sessione di videoanalisi, i blucerchiati hanno svolto un allenamento mattutino sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco caratterizzato da attivazione atletica, esercitazioni tecniche, partitelle tattiche e sfida finale in spazi ridotti. Con il gruppo anche Lorenzo Malagrida e Alessandro Riccio (quest’ultimo esentato dall’ultima parte di seduta). Lavori differenziati per Oliver Abildgaard, Giorgio Altare, Alex Ferrari e Matteo Ricci; terapie per Marvin Çuni. Domani, venerdì, è in programma un nuovo appuntamento mattutino.
