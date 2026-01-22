Ufficiale
Livorno, colpo in mezzo al campo: dalla Samp arriva Lorenzo Malagrida
Rinforzo a centrocampo per il Livorno, dalla Sampdoria arriva il giovane Lorenzo Malagrida. Di seguito la nota del club labronico:
"Lorenzo Malagrida è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!
Centrocampista che può giocare trequartista, mezz'ala o esterno di sinistra, cresce nel vivaio della Sampdoria con cui esordisce anche in Serie A nella stagione 2022/23. Passa in prestito per una stagione e mezza a Rimini con cui vince la Coppa Italia di Serie C per poi tornare questa estate a Genova.
Benvenuto Lorenzo!"
Questo il comunicato della Sampdoria
