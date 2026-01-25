Malagrida si presenta a Livorno: "Scelgo questa piazza per la sua storia, darò il massimo"

Nuova avventura per Lorenzo Malagrida, arrivato a Livorno nei giorni scorsi dopo l’esperienza al Rimini, conclusa con l’estromissione del club romagnolo dal campionato. Il centrocampista offensivo si è presentato ai tifosi amaranto spiegando i motivi della sua scelta e le proprie caratteristiche.

“La piazza e la storia di questo club mi hanno convinto a scegliere Livorno”, ha dichiarato Malagrida ai microfoni di Amaranta.it. Un segnale chiaro di quanto il fascino e il peso della maglia abbiano inciso nella decisione del giocatore.

Sul piano tecnico, l’ex Rimini si descrive così: “Sono un trequartista, ma posso giocare anche da esterno. Mi piace rendermi pericoloso per la difesa avversaria”. Un profilo duttile, dunque, che potrà offrire soluzioni diverse allo staff tecnico grazie alla capacità di muoversi tra le linee e di creare superiorità offensiva.

Malagrida non dimentica l’ultima esperienza: “A Rimini ho vinto una Coppa Italia e ringrazio quella piazza, perché è stata una bella esperienza”. Un passaggio importante nel suo percorso, che ora vuole mettere alle spalle per concentrarsi completamente sul presente. “Adesso sono carico e darò il massimo per questa squadra”, ha concluso.