ufficiale SPAL, Iskra va in Polonia: prestito ai polacchi del Slask Wroclaw

Il giovane terzino destro Jakub Iskra ha lasciato la SPAL per tornare in patria. Lo Slask Wroclaw ha infatti annunciato sul proprio sito l'arrivo del classe 2002 prelevato in prestito con diritto di riscatto dagli estensi.

"Sono molto contento di venire a Wrocław e spero di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi più alti. Ho già giocato in Serie A, ma non ho ancora esordito in Ekstraklasa, - le prime parole del giovane difensore - spero di meritarmi un'occasione simile con questi colori e aiutare la squadra. Il sogno sarebbe vincere il titolo".