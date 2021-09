ufficiale SPAL, rinnovo fino al 2024 per il difensore classe 2002 Patryk Peda

S.P.A.L. comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il giovane difensore Patryk Peda. Il calciatore ha firmato un contratto col Club biancazzurro fino al 30 giugno 2024.

Nato in Polonia nel 2002, ha iniziato la sua esperienza in biancazzurro nella stagione sportiva 2018/2019 con la selezione Under 17 per approdare poi nella formazione Primavera con la quale ha giocato per due stagioni, sia nel Campionato Primavera 2 che nel Campionato Primavera 1. Convocato in più occasioni nelle rappresentative giovanili del proprio paese, attualmente fa parte della Nazionale Polacca Under 20 con la quale ha raccolto le prime due presenze durante l’ultima finestra dedicata ai match internazionali. All’inizio dell’annata in corso è stato aggregato alla rosa della prima squadra biancazzurra, facendo il suo esordio assoluto tra i professionisti nella partita contro la Reggina, valida per la 4° giornata della Serie BKT 2021/2022.