ufficiale SPAL, Seck prolunga il contratto: nuovo accordo fino al 2025

Giornata di rinnovo in casa SPAL. Con la nota che di seguito riportiamo, il club estense annuncia il prolungamento quadriennale del contratto per Demba Seck

"S.P.A.L. comunica di aver prolungato il rapporto sportivo col giovane attaccante Demba Seck.

Il calciatore ha firmato un contratto col Club biancazzurro fino al 30 giugno 2025.

Nato a Guediaweye in Senegal nel 2001, ha iniziato la sua esperienza in biancazzurro nella formazione Under17 proseguendo poi con la Primavera spallina nella scorsa stagione sportiva.

All’inizio dell’annata in corso, è stato inserito nella formazione maggiore dove ha giocato come titolare in 4 gare: tre nel Campionato di Serie B e una in Coppa Italia".