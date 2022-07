ufficiale Ternana, Furlan va alla Triestina. Prestito con obbligo in caso di Serie B

La Ternana Calcio comunica di aver ceduto alla U.S. Triestina le prestazioni sportive del calciatore Federico Furlan. L’esterno classe ’90 si trasferisce in Friuli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B della formazione alabardata.