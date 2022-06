ufficiale Venezia, esercitata l'opzione per il rinnovo del fantasista Aramu

Il Venezia ha comunicato sui propri canali ufficiali di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mattia Aramu che si legherà al club fino al termine della stagione 2023/24. Il fantasista classe '95 è uno dei giocatori nel mirino di Zanetti per il suo Empoli e difficilmente continuerà in arancioneroverde nonostante questo prolungamento.