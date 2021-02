ufficiale Vicenza, accordo fino a giugno con Davide Lanzafame

La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato un accordo con il calciatore Davide Lanzafame, sino al 30 giugno 2021.

Lanzafame, attaccante classe ’87, in questa prima parte di stagione ha militato in Turchia, nell’Adana Demirspor nel campionato TFF 1. Lig.

Ha disputato le precedenti 4 stagioni nella massima serie ungherese conquistando per due volte il titolo di capocannoniere, nella stagioni 2018/2019 e 2017/2018. In totale con le maglie di Ferencvárosi e Honvéd Budapest ha disputato 149 partite, siglando 71 reti, condite da 37 assist, tra cui 4 reti nelle qualificazioni di Champions League. Ha inoltre conquistato due scudetti e una Coppa d’Ungheria.

In Serie A ha vestito le maglie di Catania, Brescia, Juventus, Parma e Palermo, mentre in Serie B quelle di Novara, Perugia, Grosseto, oltre ad aver conquistato due promozioni in Serie A con le maglie di Juventus e Bari.