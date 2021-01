Venezia, accelerazione per Sebastiano Esposito. Ora i lagunari sono in pole

Nelle ultime ore il Venezia avrebbe messo la freccia e superato la nutrita concorrenza nella corsa all'attaccante Sebastiano Esposito. Il classe 2002 è in uscita dalla SPAL, dove ha trovato poco spazio, e piace a moltissimi club cadetti, ma i lagunari, come riporta Trivenetogoal.it, sarebbero attualmente in pole per tesserare il talentuoso giocatore di proprietà dell'Inter.