Venezia, Aramu al 90': "Dobbiamo continuare su questa strada. Ora ci sono 8 finali"

Mattia Aramu, attaccante del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Monza: "L’importante è il risultato, dobbiamo continuare su questa strada. Nelle ultime partite abbiamo avuto difficoltà, ma conosciamo il nostro valore. Abbiamo degli obiettivi in testa, vogliamo raggiungerli. Questa è la strada giusta. Promozione in serie A? Non lo so, quello che verrà verrà. Dobbiamo affrontare le ultime otto partite con questa mentalità. Io sono dell'idea che ogni giocatore ha il suo percorso. Devo continuare così per dare il mio contributo alla squadra. Ci aspettano otto finali da qui in avanti".