Venezia, Busio: "Sia noi che il Monza siamo attrezzati per fare bene in questo campionato"

Dopo il pareggio contro il Monza, il centrocampista del Venezia Gianluca Busio ha parlato in conferenza stampa: "Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, è stata una sfida da Serie A. Entrambe le squadre riescono ad esprimere un buon calcio, oggi le forze si sono equivalse e ne è uscito un pareggio. Anche per me oggi è stata una partita difficile, giocavo contro un centrocampo molto forte e ho cercato di vincere più duelli possibili.

E’ stato bello giocare una partita del genere, il pareggio è un risultato giusto. Sia noi che il Monza siamo attrezzati per fare bene in questo campionato, speriamo di continuare con questo passo. A quale centrocampista mi ispiro? Ad Andrea Pirlo, sin da quando sono bambino guardavo le sue partite, è un giocatore che sicuramente ammiro molto".