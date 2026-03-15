Venezia, Busio: "Punto importante. Martedì c'è il derby, lavoreremo per essere al 100%"
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Dopo il pareggio in casa della Sampdoria per 0-0, il centrocampista del Venezia Gianluca Busio ha commentato ai canali ufficiali della società: "Oggi abbiamo portato a casa un punto importante, era una partita difficile. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo migliorare lì davanti e fare questo step in più per portare a casa più punti possibili.
La prestazione oggi c'è stata, abbiamo giocato bene, vinto i duelli e tenuto il possesso del pallone, ora testa alla prossima. Martedì scenderemo in campo per il derby, sia per noi che per i tifosi è una partita molto importante, lavoreremo per essere al 100%".
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