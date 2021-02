Venezia, Collauto: "Mai esitato di fronte all'operazione Dezi. Aumenta il nostro tasso tecnico"

Mattia Collauto, ds del Venezia, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Jacopo Dezi come nuovo centrocampista del lagunare: “Negli ultimi giorni di mercato si è creata l’opportunità di poter arrivare a Jacopo Dezi e non abbiamo esitato un istante nel volerlo con noi, data anche la momentanea carenza a centrocampo. Jacopo in Serie B ha fatto cose importanti, può giocare in qualsiasi ruolo della linea mediana e per caratteristiche ci consentirà di aumentare la qualità ed il tasso tecnico della squadra; data la nostra filosofia di calcio, ci potrà dare una grossa mano”.