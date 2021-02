Venezia-Entella 3-2, le pagelle: Johnsen bomber inaspettato, Settembrini imperdonabile

Venezia-Entella 3-2

Marcatori: 24' Brescianini, 29' Schenetti, 44' Fiordilino, 54' e 57' Johnsen

VENEZIA

Pomini 5,5 - Commette un piccolo errore sul primo gol, non può nulla invece sul secondo.

Mazzocchi 6 - Un primo tempo un po' incerto, poi nel secondo fa vedere tutta la sua capacità di spinta.

Modolo 6 - Soffre un po' nel primo tempo, poi però ringhia bene e dà la carica ai suoi per la rimonta.



Ricci 6,5 - Elegante in disimpegno, sicuro in chiusura. Buona gara.

Dal 69' Felicioli 6,5 - Sicuro sulla corsia mancina, una garanzia sulla fascia.

Ceccaroni 5,5 - Non spinge tantissimo, complici anche le numerose sortite avversarie dal suo lato.

Fiordilino 7 - Fa una grandissima partita, da centrocampista totale. Dà l'input per la rimonta ai suoi.

Dal 70' Dezi 6 - Spreca il pallone del poker - uno dei tanti del Venezia - ma è sicuro nel giropalla.

Taugourdeau 6 - Imposta con sicurezza, dettando bene i tempi di gioco.

Maleh 5,5 - Parte bene, poi subisce un po' assieme ai suoi l'arrembaggio ligure pagando dazio con un giallo che lo costringerà a saltare la sfida all'Empoli.

Dal 46' Di Mariano 6,5 - Dà il via a livello psicologico alla rimonta dei suoi, facendo girare benissimo il pallone.

Johnsen 7,5 - Sempre pericoloso, difficilmente gli si toglie palla ed oggi riesce anche ad inventarsi bomber.

Forte 6 - Non è al meglio, e si vede: ciò nonostante è decisivo in almeno 2 dei 3 gol dei suoi per movimento e piazzamento.

Dall'80' Bocalon sv -

Aramu 7 - C'è il suo piede in tutti e tre i gol, in fase d'impostazione nel primo e come assist negli altri.

Dall'81' Esposito sv -



VIRTUS ENTELLA



Russo 5 - Sbaglia il piazzamento su due gol, non provando nemmeno l'anticipo sugli assist di Aramu.

Cleur 5 - Un po' troppo rinunciatario in avanti, trova tante difficoltà in copertura.

Chiosa 6 - Fa bene e tiene bene su Forte, non ha responsabilità sui gol.

Pellizer 5,5 - Si perde qualche avversario, alle volte, soffrendo soprattutto i continui ribaltamenti di fronte avversari.

Pavic 5,5 - Un po' più propositivo di Cleur, ma comunque davvero troppo timido quando dovrebbe far sentire la presenza in sovrapposizione.

Settembrini 4,5 - Non gioca male nel primo tempo, soprattutto quando l'Entella riesce ad andare in vantaggio. Poi, progressivamente, si spegne fino a commettere l'ingenuità che, a cambio già effettuato, lo porta ad essere comunque cacciato dal campo dopo aver tirato un calcio ad una panchina ed aver proferito una espressione blasfema udibile distintamente.

Dal 59' Dragomir 5 - Non sa praticamente cosa fare in campo, complice l'amalgama persa dai suoi nel bel mezzo del secondo tempo.

Paolucci 5,5 - Cuore da veterano, soffre un po' troppo la fisicità del reparto di centrocampo dei lagunari.

Dal 71' Morosini sv -

Brescianini 7 - Gioca praticamente da solo, assieme a Schenetti e Capello, mettendoci una grinta che dovrebbero avere tutti i suoi compagni.

Dall'80 Nizzetto sv -

Schenetti 7 - Un gol e un assist, che lo ergono ad eroe parziale dei liguri. Parziale perché poi i compagni non fanno nulla per arginare la rimonta del Venezia.

Dal 58' De Luca 5,5 - Non si vede molto in avanti, ma l'inerzia della gara non era più verso i suoi.

Brunori 5 - Invisibile, non tocca alcun pallone determinante ed è evanescente in avanti.

Dal 70' Rodriguez sv -

Capello 6,5 - Ci mette tanto cuore, pur non segnando, rendendo i liguri un po' più imprevedibili in avanti.