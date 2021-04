Venezia, Forte: "Dopo grandi vittorie, c'è stato un calo: evitiamolo contro la Salernitana"

"Ho lavorato tanto per rientrare il prima possibile e mettermi a disposizione della squadra, i problemi ora sono alle spalle. Sapevo che mi sarebbe servito un po' di tempo per recuperare la forma migliore però ho fiducia nel lavoro fatto nelle settimane in cui sono stato fuori e sento che ora sto raggiungendo la miglior condizione. Da gennaio in poi ho avuto qualche problemino fisico però ho lavorato tanto per recuperare al meglio la condizione per queste ultime partite in maniera tale da poter giocare come so": esordisce così, ai canali ufficiali del club, il bomber del Venezia Francesco Forte.

Messo alle spalle l'infortunio, il classe '93 contro SPAL e Cosenza è sceso in campo, e ora ha la testa alla Salernitana: "La partita con il Cosenza a posteriori potrebbe sembrar esser stata semplice ma non è stato assolutamente così, anzi si trattava di un match davvero difficile e abbiamo ottenuto una grandissima vittoria. Ora dobbiamo essere bravi a mantenere sempre alta l’attenzione e la concentrazione perché il nostro cammino ci insegna che dopo grandi vittorie a volte c’è stato qualche calo; ci aspetta una gara fondamentale in quel di Salerno e dobbiamo pensare esclusivamente a quella. Quella in Campania sarà una partita delicata perché si tratta di uno scontro diretto che giocheremo per vincere come abbiamo sempre fatto. Sono fiducioso, sarà molto importante l’approccio alla settimana e siamo davvero concentrati sul nostro obiettivo. I granata sanno difendersi molto bene e in casa hanno fatto tantissimi punti; sarà un match deciso dagli episodi quindi dovremo prepararci al meglio curando ogni dettaglio come abbiamo fatto fino a questo punto".

Conclude con una nota al campionato: "Finché non ci sarà la matematica a confermare il raggiungimento dei nostri obiettivi, non sarò tranquillo. Dobbiamo raggiungere il prima possibile i playoff ma in questo momento non pensiamo alla classifica perché ciò che conta è la partita di sabato, in cui dobbiamo fare risultato. La sensazione generale è che non ci sia ancora nulla di deciso in questo campionato, sia in testa che in coda; noi abbiamo fatto risultati importanti, ottenendoli attraverso delle prestazioni di spessore, quindi dobbiamo avere grande fiducia nei nostri mezzi e continuare su questa strada".