Venezia, Maleh: "Non è un'avventura 2.0, sapevo che saremmo arrivati a una soluzione"

"Un 2.0 no, i compagni mi hanno sempre sostenuto, hanno appoggiato la mia scelta e comunque sapevo che saremmo arrivati a una conclusione favorevole per entrambe le parti. Sono già due settimane che mi è stata data la possibilità di rientrare in squadra, sto cercando di aiutarla e fare quello che mi chiede il mister":

Nella conferenza post gara di ieri, ha esordito così il centrocampista del Venezia Youssef Maleh, tornato a parlare dopo il reintegro in rosa. Ma sulle questioni extra campo l'argomento è breve, si passa poi all'analisi di questa intensa settimana: "Sapevamo sarebbe stata una gara difficile, dove dovevamo sacrificarci molto perché affrontavamo una squadra ostica, ma siamo stati bravi a fare cosa ci ha chiesto il mister e a concretizzare le palle gol: portiamo a casa questi tre punti, consapevoli che dobbiamo dare continuità di risultati di gara in gara. Adesso però testa alla prossima sfida, la gara contro la Cremonese è passata, c'è il Pescara: si sono rinforzati molto a gennaio, ma noi in campo dobbiamo mettere voglia di vincere e stare sempre sul pezzo per dare il 100%. E' vietato calare".