Venezia, Poggi: "Per l'arrivo di Dezi siamo ai dettagli. Esposito ha qualità incredibili"

Il responsabile dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi, ha parlato a Sportitalia delle ultime mosse del mercato del club lagunare: "Dezi può arrivare, siamo ai dettagli. Manca qualcosa ma speriamo di chiudere presto. Con lui si chiuderebbe il nostro mercato, la rosa è completa, soprattutto a centrocampo dove abbiamo avuto bisogno di aggiungere un calciatore".

È stato difficile respingere le offerte per Forte?

"Per noi è sempre stato incedibile in questa sessione di mercato, è fondamentale per noi, umile e con un grande atteggiamento".

Esposito potrà tirare fuori le sue qualità?

"È un giocatore che ha grandi qualità e quando si trovano calciatori come lui bisogna prenderli. Ancora non si è espresso al top, ha avuto esperienze importanti, anche internazionali, e se resterà umile potrà tornare all'Inter".